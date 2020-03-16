Вандалы на протяжении двух месяцев ломали городок в Чебаркуле

Громить детские площадки они всегда приходили «под градусом».

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Двое местных жителей 19-ти и 27-и лет в Чебаркуле совершили серию налетов на одну и ту же детскую площадку. Почти за два месяца — с 1 января по 23 февраля — они испортили 8 урн и сломали 9 скамеек. На все эти налеты молодых людей толкал «зеленый змий». Итогом вандальных выходок стал суд.

«Мировым судьей судебного участка № 3 г. Чебаркуля и Чебаркульского района вынесен приговор в отношении двоих местных жителей 19 и 27 лет. Они признаны виновными в вандализме, то есть порче имущества в общественных местах», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Наломали осужденные на 70 тысяч рублей. Поврежденное имущество принадлежало Администрации Варламовского сельского поселения. Теперь оба они отправятся за решетку: 19 летний вандал проведет в колонии 1 год и 10 дней, 27-летний — 1 год. Помимо этого, они будут обязаны возместить причиненный муниципалитету ущерб.