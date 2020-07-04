Челябинцы решили, каким они хотят видеть ледовый городок на площади Революции этой зимой

На портале «Активный житель-74» завершилось голосование.

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Сегодня, 4 июля, на портале «Активный житель-74» завершилось голосование за концепцию ледового городка, который построят этой зимой на площади Революции в Челябинске. Рассказываем, какой вариант выбрали горожане путём электронного голосования.

Так, большинство проголосовало за «Челябинск космический», эта тема посвящена 60-летию первого полёта человека в космос — 26,4%, или 250 человек. На втором месте по количеству голосов оказалось «Поместье Деда Мороза», или Резиденция знаменитого дедушки — за него проголосовало 24,5%, или 232 челябинца. На третьем месте оказалась тема «Челябинск юбилейный», посвящённая 285-летию Челябинска — за неё отдали голоса 177 горожан, или 18,69%.

Меньше всего голосов отдали «Миру героев Агнии Барто», теме, посвящённой 115-летию со дня рождения автора (12,99%, или 123 человека), теме «В мире животных», посвящённой 120-летию со дня рождения Евгения Чарушина (8,03%, или 76 человек), и «Богатырям России» (7,39%, или 70 человек). 19 челябинцев, или 2,01% посчитали тему опроса неинтересной.

Напомним, уникальность сервиса «Активный житель-74» в том, что власти города обязаны выполнить то, за что проголосовали жители Челябинска. Таким образом, в этом году на главной площади города будет построен «космический» ледяной городок.

Вспомнить, чем радовал городок на главной площади Челябинска минувшей зимой, можно здесь.