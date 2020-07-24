Вандалы разгромили новую спортплощадку в Копейске

Нападения совершаются уже не в первый раз.

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В поселке Бажово в Копейске неизвестные разгромили спортивную площадку. Новое общественное пространство пользуется популярностью среди детей и их родителей. Вечером жители собираются для того, чтобы поиграть в футбол. Однако уже не в первый раз кто-то ломает площадку.

«Сетка порвана, неудобно играть, решетки сломаны тоже. Мячик улетает, приходится бегать за ним», — делится эмоциями юный житель Бажово Максим Симаков.

Начальник муниципального казенного учреждения Копейского городского округа «Управление благоустройства» Смбат Карян отмечает, что подобная ситуация происходит не в первый раз.

«В третий раз за полгода портят площадку. В начале мая мы обнаружили первые повреждения, были сломаны ограждения, ворота футбольные. Мы написали заявление в полицию, площадку восстановили своими силами. Сейчас мы передадим в полицию записи камер наблюдения, которые охватывают площадку и снова напишем заявление», — подчеркнул Смбат Карян.

Восстановят площадку только после того, как будет подсчитан размер причиненного ущерба и будет