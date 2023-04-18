Вандалы атаковали новый парк имени Томина в Троицке

Сначала там горела сцена, а теперь сломали детскую площадку

Троицкий городской парк имени Томина открылся лишь минувшей зимой, но уже пережил несколько волн вандализма. Местные жители сообщают в социальных сетях о сломанных конструкциях детской площадки, порванных канатах и даже о выведенной из строя карусели. В троицкой мэрии Первому областному информагентству сообщили, что пострадавшее благоустройство планируется восстановить по гарантии, а чтобы горожане бережнее относились к парку, там хотят поставить информационные таблички.

В одном из местных интернет-пабликов троичане написали о «жестоком разрушении», которому подвергся парк. Сломаны элементы перехода в лабиринте, оторваны молоточки для ксилофона, вырваны канаты и т. д. Помимо этого, сообщается, что хуже стала работать карусель — после того, как подростки пытались раскрутить ее вручную. Пострадали и малые архитектурные формы: у одной из скульптур лошадей, которые украшают паровой фонтан, оторвали ухо.

Мнения горожан о причинах стремительного разрушения парка разделились. Одни пеняют на некультурность земляков. Другие — на некачественное выполнение работ и хлипкость парковых конструкций.

«Надо делать из материала, который и взрослого выдержит. Глупо полагать, что детишки будут аккуратно ходить и смотреть», — написала в комментариях Оксана Гриценко.

«Помогут лишь штрафы и материальная компенсация сломанного и испорченного. Возможно, тогда родители более доходчиво объяснить смогут, что такое хорошо и что такое плохо», — считает Наталья Грецких.

ИА «Первое областное» попросило администрацию города Троицка прокомментировать факты вандализма в новом парке. Там подтвердили, что элементам детской площадки действительно были нанесены повреждения. В мэрии также напомнили, что это не первый случай вандализма в парке: ранее там подожгли новую сцену, по этому факту власти города направили обращение в правоохранительные органы.

«В соответствии с гарантийными обязательствами поврежденные конструкции до конца апреля будут восстановлены подрядной организацией. Кроме этого, будут установлены информационные таблички с указанием ограничений по возрасту для каждого элемента площадки», — сообщили в мэрии.

В 2020 году проект парка им. Н. Д. Томина стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Объект хотели сдать еще в 2021-м, но работы затянулись: у мэрии были претензии к подрядчикам, их трижды пришлось менять.

Прошлой осенью в парке побывал губернатор Алексей Текслер и потребовал от местных властей озеленять территорию взрослыми деревьями, а не маленькими саженцами.

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