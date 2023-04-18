Как новые общественные пространства Челябинска пережили зиму

Оцениваем качество работ в скверах спустя время

За прошлый год в Челябинске появилось много общественных пространств. Часть из них корреспонденты «Первого областного» посещали в день открытия. Но тогда, если недочеты и находились, можно было надеяться на их скорое устранение. Мы решили вновь погулять по популярным общественным пространствам и оценить, как они пережили зиму: решились ли старые проблемы и не появилось ли новых.

Арт-сквер

Единственное пространство из нашего списка, открытое в 2021 году. Однако место очень популярное — в центре города, рядом новая набережная — и его нельзя обойти стороной.

Спустя полтора года в сквере можно увидеть небольшие следы пользования: оторвался кусочек искусственной травы, открепилась веревка на «паутинке», но все это трудно заметить, если не приглядываться. Зато сразу же в глаза бросаются две ямы, которые раньше были батутами. Аттракционы вышли из строя, один из них кто-то закрыл доской, второй оставили так.





В пресс-службе администрации Челябинска отметили, что объекты будут восстановлены, но сроков не назвали.

Инклюзивный сквер на пересечении улиц Труда и Володарского

Основные работы по созданию этого пространства закончили в декабре 2022 года. Тогда в сквере установили детскую и спортивную площадки, зону тихого отдыха, а также сделали интерактивные пространства, в которых будет комфортно играть ребятам с ограниченными возможностями здоровья.









Жители, которых удалось встретить в сквере, отзываются о проделанной работе позитивно, но без конкретики.

Тем не менее, «ложка дегтя», как и в Арт-сквере, бросается в глаза сразу.





В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что в сквере еще идут работы по установке объектов. В ближайшее время они будут завершены. Во всяком случае, нельзя не заметить, что на действующей детской площадке доступ к большой яме открыт. Ограждение ранее было установлено, но со временем оно упало.

Пешеходный бульвар на Комсомольском проспекте

Очередной участок бульвара — от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова — закончили строить летом прошлого года. Спустя пару недель после открытия наш корреспондент оценил общественное пространство. Тогда выяснилось много как позитивных, так и спорных моментов.

После зимы видно, что больше всего досталось каменным столбикам — одинаковым на всей протяженности. У некоторых поломались верхушки, а один и вовсе исчез.





Также испортились доски на некоторых лавочках. Других негативных изменений, по сравнению с прошлым годом, нет. Из плюсов — убрали незаконную аудиорекламу, на которую жаловался наш корреспондент летом.

Остальные недостатки, озвученные в летнем материале, остались.

Бульвар прерывается площадкой перед ТК «Комсомольский», которая не имеет занижений у бордюров, выбивается по стилистике, а на столбах у расположенных тут торговых точек неряшливо наклеены рекламные листовки.





Громко презентованную в прошлом году велостанцию найти не удалось. Хоть сразу после открытия бульвара ее и увезли на доработку, но обещали вернуть.





Сквер у «Юности»

Самое оживленное из посещенных общественных пространств. Спортсмены — на спортплощадке, влюбленные парочки — на скамейках под деревьями. И десятка полтора ребят на памп-треке для катания на роликах, скейте или велосипеде.









Изъянов в уже установленных элементах благоустройства не найдено. Однако амфитеатр, который начали монтировать 22 марта этого года, до сих пор стоит укутанный в сетку для строительных ограждений.



