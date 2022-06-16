В Троицке ищут нового подрядчика для благоустройства городского парка

Прежний исполнитель работ дважды сорвал сроки, с ним разорвали контракт

Администрация города Троицка объявила повторный аукцион по выбору подрядчика для благоустройства городского парка культуры и отдыха им. Н. Д. Томина. В администрации города ИА «Первое областное» пояснили, что с организацией, выигравшей конкурс ранее, контракт решили расторгнуть, поскольку она сначала сорвала сроки сдачи объекта, а потом и вовсе остановила работы.

Напомним, что парк им. Н. Д. Томина стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Благоустройство парка планировали провести еще в прошлом году. Однако московская компания АО «Авиапромстрой», которая получила контракт, не смогла уложиться в сроки.

«Чтобы не пострадало качество благоустройства, было принято решение о переносе работ второго этапа на 2022 год. В связи с тем что в апреле — мае 2022 года подрядчик работы не начал, контракт с ним был расторгнут и объявлен новый аукцион», — рассказали в мэрии.

Найти нового исполнителя работ власти города планируют до 30 июня. В мэрии надеются, что завершить благоустройство парка получится до конца октября текущего года.