В Троицке Алексей Текслер остался недоволен парковыми деревьями

Губернатор попросил мэра прислушаться к жителям и заменить небольшие саженцы на крупномеры

При реконструкции городского парка имени Томина в Троицке городские власти должны учесть ожидания троичан. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в субботу, 24 сентября, во время визита в Троицк. Инспекцией парка, где еще продолжаются работы, глава региона остался доволен, но потребовал от мэра Александра Виноградова заменить небольшие саженцы на крупномеры этой осенью, передаёт корреспондент ИА «Первое областное».

Реконструкция парка имени Томина в Троицке идет четвёртый год, и за это время мэрия трижды меняла подрядчика. Новый исполнитель приступил к работе летом и обещает закончить к концу октября. В парке будут карусели, колесо обозрения, трибуны, перголы, паровой фонтан, спортивная и детская площадки, батуты, амфитеатр, скейт парк и другие объекты.

Губернатор сделал замечание главе Троицка Александру Виноградову: парке высаживают слишком маленькие деревья.

«Когда люди приходят в парк, они ожидают увидеть здесь большие деревья, потому что парка без деревьев не бывает. Сколько придется ждать, пока они вырастут?»,— спросил глава региона у мэра.

Градоначальник сослался на условия контракта, в котором должным образом не были прописаны требования к посадочному материалу.

«Посмотрим, какая у нас в итоге будет экономия, и на эти средства мы заменим все деревья крупномерами»,— пообещал Виноградов.

Алексей Текслер посоветовал заняться этим нынешней осенью.