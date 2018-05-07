/ Сотни студентов и преподавателей поблагодарили ветеранов во время «Вальса Победы»

Акция прошла в канун Дня Победы.

Сегодня, 7 мая, на площадке перед Южно-Уральским государственным университетом состоялась танцевальная акция «Вальс Победы». Флешмоб символизирует вечную память и благодарность от потомков поколению победителей. Через танец воспитанники и педагоги ЮУрГУ с разных факультетов отдают дань памяти героическому подвигу. Всего в акции приняли участие 300 человек.

«Вальс Победы» — это символ единства поколений, стран, народов во имя мира на планете. Это подарок для всего города. ЮУрГУ выступает организатором этого мероприятия в четвертый раз. Участники акции — самые активные и смелые студенты и преподаватели ЮУрГУ. — рассказал сайту «Первый областной» ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков.

Музыкальное сопровождение обеспечил военный оркестр Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов. Музыканты сыграли «Майский вальс», «Осенний сон», «На сопках Маньчжурии».

