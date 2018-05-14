/ Правительство ищет эффективных управленцев среди южноуральских студентов

Областной проект «Команда МЭР 2.0» стартует 22 мая.

В Челябинской области стартует новый образовательный проект для амбициозных студентов. Агентство международного сотрудничества Челябинской области инициировало набор в «Команду МЭР 2.0. University». Студенты южноуральских вузов смогут принять участие в реализации областных проектов. Направлять и корректировать их действия будут специально отобранные наставники от известных руководителей из бизнеса и государственного управления.

Команда, которая сейчас работает над реализацией крупных областных проектов, готова расширяться, делиться опытом, знаниями, временем. Нам нужны лучшие специалисты, профессионалы с совершенно новым современным мышлением, готовые менять регион и делать его передовым. Выявить и воспитать таких специалистов еще на моменте обучения в вузе — не только наше желание, но и закономерная необходимость. Со своей стороны мы даем возможность уже сейчас начать управлять процессом, стать драйвером в современном Челябинске. — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Прием заявок продлится до 16 мая. Заявиться на участие в программе необходимо здесь. Первый этап проекта состоится 22 мая.

