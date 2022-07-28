Вакцинацию от коронавируса с 1 августа возобновят в ТРК Магнитогорска

Медицинские бригады там будут работать с понедельника по четверг

В торгово-развлекательных комплексах Магнитогорска с 1 августа возобновят бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты расположат на специально отведенных площадках при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Об этом сегодня, 28 июля, сообщили в пресс-службе местной мэрии.

«Всех желающих поставить прививку от коронавирусной инфекции ждут с понедельника по четверг с 16:00 до 18:00 в ТРК „Гостиный двор“ (проспект Карла Маркса, 153) и „Континент“ (Ленина, 83). При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС», — рассказали в администрации Магнитогорска.

Рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области начался с конца прошлой недели. Врачи начали выявлять больше 100 положительных тестов на COVID-19. По мнению эпидемиолога Александра Выгоняйлова, избежать новой волны не удастся, но ее интенсивность будет зависеть от темпов вакцинации и других факторов.

В Минздраве уточнили, что прививочная кампания в регионе идет полным ходом. Для этого создан необходимый запас доз.