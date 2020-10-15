Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ В Челябинской области оценивается как неэпидимический

Сводку по болезни привёл главный санитарный врач региона Анатолий Семёнов.

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. При этом, в течение последних четырёх недель фиксируется сезонный подъём. Об этом сегодня, 15 октября, на заседании правительства региона заявил главный санитарный врач Анатолий Семенов.



По его словам, превышение эпидемических порогов по большей части идёт за счёт взрослого населения. Анатолий Семенов отметил, что за прошедшую неделю в Челябинской области зарегистрировано 40 915 случаев ОРВИ, а показатель составляет 124 на 100 000 населения. Это на 11% выше уровня предыдущей недели. В свою очередь у школьников замечено снижение на 10%.

«Уровень заболеваемости выше эпидемического порога в целом по области на 66%, в том числе среди взрослого населения эпидпорог превышен в три раза, среди школьников — на 12%. Среди детей 3-6 лет заболеваемость ниже эпидпорога на 49%, а детей до 2 лет 35%. Специалистами Роспотребнадзора в рамках исследования распространения возбудителя ОРВИ в области было обследовано с 3.08 650 человек, у них выявлено три случая коронавирусной инфекции, 37 случаев риновируса, 14 — парагриппа»,— рассказал Анатолий Семенов.

Главный санитарный врач региона утверждает, что это говорит о том, что в Челябинской области циркулирует не только ковид, но и другие возбудители инфекций и вирусов, однако грипп на сегодня не выявлен.

Высказался Анатолий Семенов и по поводу вакцинации. Главный санитарный врач заявил, что Южный Урал получил 58% федеральных поставок, все они были реализованы. Также регион должен получить ещё 42% поставок. По заявлению Анатолия Семенова Минздраву и муниципалитетам необходимо будет приложить усилия чтобы вовремя завершить прививочную кампанию.