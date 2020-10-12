В Челябинской области ожидают поступления 3000 вакцин от COVID-19

Прививки будут ставить южноуральцам, которые находятся в группе риска.

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Большую партию вакцины от COVID-19 ожидают в Челябинской области. В течение октября в регион поступит 3000 прививок. Вакцинировать будут в первую очередь тех, кто находится в группе риска: медицинских работников, эпидемиологов, сотрудников ковидных госпиталей, а также учителей.

Вопрос о вакцинации населения рассмотрели в рамках пресс-конференции по теме распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«Подписано соглашение с Минздравом РФ на 3000 доз, которые в течение октября мы ожидаем. В первую очередь это будут медицинские работники, поскольку тяжело, когда они выпадают из рабочего процесса. Это будут и другие группы риска, в том числе педагоги. Надо понимать, что это незначительное количество вакцины. Надеяться на всеобщую вакцинацию до конца года — это утопия. То количество вакцин, которые мы будем получать в ближайшее время, уйдет на группы риска, в основном на врачей», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, что пробную партию вакцины уже доставили на Южный Урал. 42 прививки были поставлены медицинским работникам.