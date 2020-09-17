За сутки COVID-19 подтвердился еще у 80 южноуральцев

Из больниц выписали 68 пациентов.

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Минздрав Челябинской области сообщил, что за сутки в регионе коронавирусом заболели 80 человек, семеро из них — школьники. Всего с начала пандемии на Южном Урале зафиксирован 15 691 случай заболевания. Лечение от COVID-19 продолжают 2 900 человек.

«За прошедшие сутки выписаны 68 человек. Всего 12 311 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 1», — добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

За весь период распространения коронавируса в Челябинской области провели более полумиллиона тестов на наличие заболевания. За последние сутки на COVID-19 проверились 3 898 человек.

Также сообщили еще о пяти летальных исходах. У всех умерших коронавирус был сопутствующим заболеванием.

«От других причин: сенильная дегенерация головного мозга, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 94 года; хроническая обструктивная болезнь лёгких, атеросклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года;- сахарный диабет, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 82 года; сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 75 лет», — сообщили данные по статистике.

Напомним, в Челябинской области был разработан алгоритм действий в случае, если в учебном коллективе заболевает школьник. Все образовательные учреждения с ним ознакомлены. На данный момент, по официальным данным, на карантине в Челябинской области остается один класс. Еще три провели все предписанные Роспотребнадзором мероприятия и вернулись к нормальной работе.