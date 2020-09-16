Три школьных класса вернулись после закрытия из-за коронавируса

В Челябинской области за сутки заражение подтвердилось еще у семерых учеников.

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До 15 611 человек возросло число больных коронавирусом на Южном Урале. Всего за прошедшие сутки, по данным минздрава на среду, 16 сентября, заболели ещё 79 человек. 7 из них — школьники.



«Больных COVID-19 — 2 893 человека. За прошедшие сутки выписаны 45 человек. Всего 12 243 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 558 051. За прошедшие сутки — 3 620 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 1»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Непосредственно от коронавируса за прошедшие сутки в Челябинской области умерли 2 человека. Среди них — 53-летняя женщина. Ещё у двоих пенсионерок COVID-19 был выявлен в качестве сопутствующего заболевания. Отметим, что все погибшие за текущий период — женщины.

«За прошедшие сутки умерли 4 человека. От COVID-19: пациентка, 53 года; пациентка, 80 лет. От других причин: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 88 лет; атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь, гипертрофия миокарда, ковид сопутствующий — пациентка, 82 года»,— добавили представители минздрава.

Напомним, до воскресенья, 20 сентября, в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Также работает и обязательный масочный режим в общественных местах. По всем вопросам о COVID-19 в области действует телефон минздрава: 8 (351) 240-15-16.