Вакцина от коронавируса может появиться в обороте уже 15 августа

Ее уже передали на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

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Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Н. Ф. Гамалеи, передана на экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После этого, она должна пройти проверку в Росздравнадзоре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

В гражданский оборот вакцина может быть передана уже 15 августа. До этого ее зарегистрируют 10-12 августа, а также соберут полный пакет документов.

«Ранее источник в правительстве сообщил „Интерфаксу“, что вакцина НИЦ им. Гамалеи будет зарегистрирована в начале августа, но применяться будет избирательно. По его словам, первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска — учителя, врачи и т. д., а также более 1500 добровольцев», — сообщает издание.

По этим прогнозам в массовом обороте вакцина должна была появиться не раньше начала 2021 года.