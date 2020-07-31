Переболевшие коронавирусом должны пройти 14-дневную обсервацию

Минздрав России разработал рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19.

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Выписанные и переболевшие коронавирусом должны пересидеть на обсервации две недели. Такие выводы следуют из временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения России по реабилитации пациентов после COVID-19. Документ появился на сайте ведомства в пятницу, 31 июля, и уже направлен в регионы.



Рекомендации, представляющие собой 151-страничный документ, предназначены для врачей лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, специалистов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара и первичного звена. Он опубликован на сайте Министерства для ознакомления. В пресс-службе Минздрава заявили, что рекомендации разработаны экспертами и учитывают особенности реабилитации больных COVID-19, маршрутизацию пациентов на восстановление. Отметим, что рекомендации рассчитаны не только на взрослых больных, но и детей, а также медработников.

Документ прописывает двухнедельную изоляцию переболевших коронавирусом после выписки. В Минздраве считают, что этот срок оптимален для восстановления. Затем пациенты, на основании региональных дорожных карт маршрутизации, могут быть направлены в санатории.

«Согласно ВМР, направление пациентов в медицинские организации рекомендуется осуществлять посредством предварительного дистанционного консультирования для определения этапа осуществления медицинской реабилитации. Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Для дальнейшей реабилитационной помощи по завершению периода постинфекционной изоляции пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том числе санаторно-курортные»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Напомним, по данным регионального Минздрава на утро понедельника, 31 июля, в Челябинской области подтверждено 11 794 случая заражения COVID-19. Прирост за сутки составил 121 человек. В этот же период от болезни вылечилось 53 южноуральца, а общее число излечившихся достигло отметки в 7 809.