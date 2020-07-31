Трое пенсионеров с COVID-19 скончались на Южном Урале

За сутки инфекцию нашли у 121 человека.

Послушать 00:00

По официальным данным регионального минздрава на утро пятницы, 31 июля, в Челябинской области подтвержден ещё 121 случай коронавируса. Таким образом, общее число заболевших инфекцией на Южном Урале постепенно приближается к 12 тысячам и на текущий момент достигло цифры в 11 794 человека. Из них, сообщает оперативный штаб, лечение продолжают 3 691 житель.



«Больных COVID-19 — 3691 человек. За прошедшие сутки выписаны 53 человека. Всего 7809 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 397 250. За прошедшие сутки — 4309 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Три человека с коронавирусом умерли за прошедшие сутки. Из них COVID-19 как основное заболевание, по данным минздрава, не выявлен ни у одного из погибших. Отметим, что самому младшему из умерших было 63 года.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: сахарный диабет, полинейропатия, ковид сопутствующий — пациентка, 65 лет, бронхоэктатическая болезнь, буллезная эмфизема, ковид сопутствующий — пациент, 72 года, лейкоз, ковид сопутствующий — пациент, 63 года», — сообщили в минздраве.

Отметим, что до 9 августа регион по-прежнему живёт в режиме повышенной готовности. Также в настоящий момент обязательно ношение средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. До сих пор под запретом большие культурные и спортивные мероприятия, а людям, старше 65 лучше продолжать соблюдение самоизоляции.