Вакцина от коронавируса может поступить в оборот к середине августа

Тогда будет закончена вторая фаза испытаний.

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К 14-15 августа в гражданский оборот должна поступить российская вакцина от коронавируса. Именно на такой исход надеются в центре эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Об этом РИА Новости сообщил директор института Александр Гинцбург.

«Я надеюсь, в гражданский оборот поступит то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», — сообщил ученый.

Отмечается, что именно к середине августа будет закончена вторая фаза испытаний вакцины. А разрешение на гражданский оборот будет являться третьей фазой. В любом случае, будет вестись наблюдение за процессом использования вакцины. Если появятся какие-либо побочные эффекты, министерство здравоохранения имеет право отозвать разрешение на использование лекарства.