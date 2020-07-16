COVID-19 забрал жизнь 64-летнего врача из Верхнего Уфалея

Предполагается, что он заразился коронавирусом в семейном очаге.

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Ещё один южноуральский медработник скончался от коронавируса. Жертвой инфекции стал 64-летний врач центральной городской больницы Верхнего Уфалея. Мужчина проработал в учреждении более 30 лет. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава, заразился мужчина, по всей видимости, дома.



«Речь в данном случае, вероятнее всего, идёт о семейном очаге. Проводится эпидемиологическое расследование. Пока у сотрудника был выявлен только условно-положительный тест на коронавирусную инфекцию. Мужчине было 64 года. Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким нашего коллеги, который всегда пользовался уважением врачей и доверием пациентов»,— прокомментировали в минздраве.

На утро четверга, 16 июля, в Челябинской области подтверждено 9 786 случаев COVID-19, 140 из них — за прошедшие сутки. От заболевания, по официальным данным, вылечилось 6 223 южноуральца, 135 из них — в минувшие 24 часа. 197 инфицированных, 4 из которых в последние сутки, погибли.

Напомним, в Челябинской области до 26 июля действует обязательный масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты необходимо во всех общественных местах региона. По данным специалистов, именно маски эффективнее всего спасают от инфекции.