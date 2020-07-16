Число зараженных коронавирусом южноуральцев стремительно приближается к 10 000

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 140 человек в Челябинской области.

Послушать 00:00

По официальным данным оперативного штаба областного министерства здравоохранения на утро четверга, 16 июля, общее число больных коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 9 786 человек. 140 из них заболели COVID-19 в минувшие сутки. В общем, согласно официальной статистике, лечение продолжают 3 322 южноуральца, 6 223 человека уже вылечились от инфекции.



«За прошедшие сутки выписаны 135 человек. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 342 431. За прошедшие сутки — 3 835 тестов. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Снова не обошлось без смертей от коронавируса в качестве основного или сопутствующего заболевания. Так, непосредственно COVID-19 унёс жизнь 71-летней пациентки. Ещё у трёх человек вирус был зафиксирован, но не он стал причиной смерти.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. от COVID-19: пациентка, 71 год. От других причин: острый лейкоз, ковид сопутствующий — пациентка, 48 лет, злокачественное новообразование, ковид сопутствующий — пациент, 58 лет, острый инфаркт миокарда, ковид сопутствующий — пациент, 74 года»,— добавили в ведомстве.

До 26 июля в Челябинской области действует режим повышенной готовности, означающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах. Также в регионе продолжает работать горячая линия по вопросам COVID-19. Её номер: 8 (351) 240-15-16.