Вахтовые автобусы для спасателей создали в Челябинской области

Новая техника сможет передвигаться по бездорожью.

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Новые вахтовые автобусы «Берлога» создали на автомобильном заводе «Урал» и заводе автомобильной техники «ГИРД» из Миасса. По заказу МЧС России была выпущена партия техники на полноприводном шасси «Урал-М».

Автобусы предназначаются для передвижения поисково-спасательных подразделений, в том числе и по бездорожью.

«Салон оснащен всем необходимым: сиденьями с трехточечными ремнями безопасности, переговорным устройством с кабиной водителя, комплектом принадлежностей шасси, звуковой сигнализацией заднего хода, клапанами естественной вентиляции салона, аварийно-вентиляционными люками, различными отопителями. Фургон автомобилей из пятислойных сэндвич-панелей делает конструкцию легкой, прочной и теплой», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе АЗ «УРАЛ».

Техника прошла проверки по требованиям безопасности и уже направлена заказчику.