Челябинский автопарк пополнился 36 новыми экологичными автобусами

Алексей Текслер лично осмотрел новую партию.

В Челябинск прибыла новая партия современных и экологичных автобусов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава города Наталья Котова оценили новые автобусы.

«В этом году, несмотря на все сложности, которые у нас есть, мы продолжили программу обновления общественного транспорта во всем регионе. 67 единиц различного транспорта в этом году приобретено с помощью областного бюджета. Это не только Челябинск, где 36 газомоторных автобусов. Это и троллейбусы для Миасса, трамваи для Златоуста и Магнитогорска, а также автобусы для Троицка и Кунашака»,

— отметил Алексей Текслер.

Автобусы представлены в обновленном дизайне. По инициативе губернатора они забрендированы в новом стиле. Внутри салона предусмотрены камеры видеонаблюдения, информационное табло, а также вайфай. И сидений в новых автобусах тоже прибавилось.Отличительная черта новой партии автобусов в том, что они работают только на чистом газомоторном топливе, что положительно скажется на экологии мегаполиса.

«Мы продолжим работу по обновлению общественного автотранспорта»,

— заверил губернатор.

Новые автобусы встанут на магистральные маршруты.Как отметил губернатор, всего таких больших автобусов в Челябинске должно быть не менее 300 единиц. За год с небольшим было приобретено уже 102 автобуса.