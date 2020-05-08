На автозаводе «Урал» сняли фильм о работе предприятия в годы войны

В создании фильма использовались редкие архивные кадры.

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К 75-летию Великой Победы сотрудники автозавода «Урал» выпустили фильм, посвященный работе предприятия в годы войны. Фильм называется «Победная песня „Урала“», в его создании приняли участие актеры ДК предприятия, а также молодые сотрудники завода. Съемки велись на территории автозавода. Кроме того, в картину вошли и редкие архивные кадры.

«Ключевой темой, стержнем всего проекта стала песня, написанная специально для этого фильма. Стихотворный текст написала известный в Миассе автор Валентина Карпова, музыку создал Юрий Мамонтов. Аранжировку сделал руководитель студии ДК „Самсон“ Сергей Самсонов», — сообщает пресс-служба автозавода «Урал».

Посмотреть фильм и узнать о том, как развивалось предприятие, какие автомобили оно создавало и оценить его вклад в приближении дня Великой Победы можно по ссылке.