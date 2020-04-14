Сотрудников автозавода «Урал» начали проверять стационарными тепловизорами

Техника реагирует на повышение температуры человека.

Послушать 00:00

Руководство автозавода «Урал» закупило и установило тепловизионное оборудование. Теперь на проходной сотрудники предприятия будут проходит мимо комплекса, который реагирует на повышение температуры человека. Следить за ходом проверки будут медики из местных пунктов здоровья.

«Удобство установленных на автозаводе „Урал“ тепловизионных комплексов в том, что они, в отличие от портативных тепловизоров, работают в условиях непрерывного людского потока. Это особенно актуально при работе заводских проходных в часы начала и окончания рабочего дня. Благодаря комплексам можно проконтролировать ситуацию и не допустить проход на территорию завода сотрудников с повышенной температурой», — сообщает заведующая здравпунктами автозавода «Урал» Лариса Антропова.

Кроме тепловизионных комплексов, на проходной установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха. Их деятельность похожа на работу ультрафиолетовых ламп, но разница в том, что рециркуляторы могут работать напрямую с помещениями, в которых находятся люди. Там, где они устанавливаются, несмотря на большое количество людей, практически не остается микробов.

«В связи с сохраняющейся непростой ситуацией, автомобильный завод „Урал“ принимает все меры противоэпидемической защиты сотрудников. Помимо тепловизионных комплексов и бактерицидных устройств, закуплено необходимое количество масок, и это количество будет увеличено при необходимости. В подразделения автозавода „Урал“ выдан антибактериальный гель „Барьер“ в индивидуальной упаковке для обработки рук», — сообщает руководитель службы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности АЗ «Урал» Алексей Трясцин.

Также среди сотрудников предприятия были распространены брошюры, в которых описаны симптомы коронавируса, способы его распространения, а также простые методы профилактики, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не заразиться.