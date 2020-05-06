Вахтовиков из Якутии могут доставить в Челябинскую область 9 мая

Всего там находится 199 южноуральцев.

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В Челябинскую область уже 9 мая могут перевезти рабочих с Чаяндинского месторождения в Якутии. О том, что южноуральцы скоро могут вернуться домой, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Всего рабочих по нашим данным 199 человек, уточняем эти цифры. Уточняем, кто из них с положительным, кто с отрицательным результатом тестов. Есть позиция федерального Роспотребнадзора, вчера был селектор, что больных и заразившихся не нужно вывозить из Якутии. Мы этот вопрос сейчас уточняем. Готовы, если наши жители с положительным диагнозом будут доставлены отдельным самолетом, забрать и их на наши госпитальные базы. Предварительная дата рейса определена работодателем на 9 мая. Мы готовы забрать раньше, коллеги из Якутии в курсе нашей позиции, мы сегодня продолжаем переговоры, в том числе я делаю это лично», — отметил глава региона.

Рабочих с отрицательным результатом, которые вернутся в Челябинскую область 9 мая, отправят в санаторий «Карагайский бор», на обсервацию. Те, у кого будет диагностирован положительный результат анализа на COVID-19, будут размещены в специализированных медучреждениях.