Владимир Путин назвал правильной тактику борьбы с коронавирусом в России

«По нашему пути пошли и многие зарубежные страны», — заявил президент.

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Российские власти выбрали правильную тактику при борьбе с коронавирусом. Именно об этом говорит то, что по схожему пути пошли другие страны, заявил сегодня, 6 мая, на совещании по поддержке экономики и социальной сферы президент России Владимир Путин.



Глава государства подчеркнул, что для борьбы с коронавирсуом большая часть полномочий была передана в регионы. Это было сделано с учётом территориальных размеров страны и разности ситуации в каждом из субъектов. Владимир Путин заявил, что властям нужно было избирательно подойти к происходящему в регионах.

«Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно, более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны, мы это видим, и хорошо, если и у них тоже так получается»,— заявил Владимир Путин.

Напомним, что на этом же совещании были озвучены этапы, по которым Россия будет выходить из режима ограничений. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, снятие ограничений пройдёт в 3 пункта. Сначала разрешат занятия спортом на улице, затем допустят прогулки и работу образовательных организаций. На третьем этапе откроются парки и скверы с учетом соблюдения дистанции.

Отметим, что решения о снятии ограничений будут приниматься губернаторами, но в случае ухудшения ситуации самоизоляцию могут вернуть.