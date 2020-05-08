Второй рейс с вахтовиками с Чаяндинского месторождения в скором времени прибудет на Южный Урал

В Челябинскую область вернуться 65 здоровых рабочих.

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Ещё 65 вахтовиков из Чаяндинского месторождения в Якутии прибудут на Южный Урал завтра, 9 мая. У всех них отрицательные анализы на коронавирус, однако они направятся на обсервацию. Об этом во время брифинга сообщил губернатор Челябинской области Алексей Теклсер.



Глава региона подчеркнул, что находится на постоянной связи с коллегами из Якутии и представителями Роспотребнадзора. Также губернатор рассказал, что у прибывших в четверг, 6 мая, оттуда же вахтовиков был взят ещё один анализ на Covid-19. Сейчас ожидаются их результаты. Сами рабочие находятся в «Карагайском бору». Сообщил Алексей Текслер и о том, когда из Якутии прилетит следующий рейс.

«Следующий рейс из Якутии мы ожидаем завтра, 9 мая. Ожидаем прибытие 65 человек, это так же наши вахтовики с отрицательными результатами по Covid-19. Рабочих с положительными диагнозами, если эти решения будут приняты, мы готовы разместить в специализированных лечебных учреждениях Челябинска. Каждый из наших земляков, который вернётся в регион получит всю необходимую помощь»,— сказал губернатор.

Напомним, вспышка коронавируса на Чаяндинском месторождении в Якутии была зафиксирована в конце апреля. Всего Инфекцию подхватили более 3 тысяч человек из около 10 тысяч трудящихся. Из общего числа работников 199 человек — жители Челябинской области.