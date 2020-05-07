Вахтовики из Якутии прибудут на родину раньше назначенного срока

Самолет с рабочими прилетит уже сегодня, 7 мая.

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Вахтовики с Чаяндинского месторождения из Якутии вернутся на родину уже сегодня, 7 мая 2020 года. О том, что рабочие-южноуральцы будут доставлены домой, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«7 мая ориентировочно в 18 часов в Челябинск прибудет борт из Якутии, который доставит группу южноуральцев, работающих на обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа Чаяндинского месторождения. Ожидается прибытие 98 человек с отрицательными результатами тестов на COVID-19», — отмечают в правительстве региона.

Всех прибывших вахтовиков в обязательном порядке отправят на двухнедельную обсервацию, которая будет проходить в санатории «Карагайский бор».

Отметим, что рабочих с подтвержденным диагнозом, готовы принять в Челябинской области. Если будет организован борт, который доставит южноуральцев домой, они будут размещены в специализированных медицинских организациях региона.