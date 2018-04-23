/ Списки на вакцинацию от менингококковой инфекции составят в Челябинской области

О росте заболевших сообщили в Каслинском районе.

После того, как впервые за 13 лет в Каслинском районе зафиксировали сразу несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией, началась подготовка к масштабной вакцинации. В регионе заработала санитарно-противоэпидемическая комиссия. При этом в районной больнице утверждают, что об эпидемии или вспышке речи не идет.



Всех, кто контактировал с заболевшим, осматривает терапевт или педиатр, а также ЛОР, проводятся бактериологические исследования. Для всех контактных организовали профилактическое лечение. В этом году в связи с тем, что появилась заболеваемость на территории района, выдано предписание государственного санитарного врача по организации работы мероприятий по борьбе с менингококковой инфекцией на территории Каслинского района. Для этого у нас работает совместная санитарно-противоэпидемическая комиссия. Срок выполнения мероприятий — до 1 июля. Сейчас составляются списки на прививки. Это, в первую очередь, дети от года до восьми лет. Будут просматриваться показания и противопоказания. А также — 160 учеников колледжа. Министерство здравоохранение в плановом порядке будет решать вопрос по закупу вакцины. Будем собирать согласия на прививку от родителей. — сообщила сайту «Первый областной» главный врач ГБУЗ «Районная больница г. Касли» Ольга Щеглова.

Напомним, главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов сообщил о неблагополучной ситуации по менингококковой инфекции в Каслинском районе. Впервые за 13 лет в прошлом году зафиксировали 4 случая, также инфекцию обнаружили в этом году у ребенка.

