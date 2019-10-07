Поставить прививку от гриппа в выходные смогли не все желающие челябинцы

В мобильных прививочных в ТРК не хватило на всех вакцины.

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В выходные челябинцы не смогли поставить прививку от гриппа. Из-за нехватки вакцины специалисты в Торговом центре закончили вакцинацию на 40 минут раньше.

Акция по вакцинации населения прошла в выходные, каждый мог приехать в ТРК и поставить прививку. Но как рассказала Наталья Горлова, начальник горздрава, из-за большого спроса желающих привиться получилось не у всех.

«В Торговый центр специалисты взяли стандартное количество вакцины. Порядка двухсот доз, а так как вакцина закончилась, то мероприятие свернулось на 40 минут раньше. А в ТРК „Фиеста“, из-за поломки автомобиля, который доставляет вакцину в специальных контейнерах, приехали на 40 минут позже», — пояснила Наталья Горлова.

На аппаратном совещании глава города Наталья Котова отметила, что такая ситуация не должна повторятся.

«Цель была, поставить прививку всем желающим, и она должна быть достигнута. Ведь жители планировали прийти и поставить. Это не правильно, когда нет запаса вакцины. Я надеюсь, что они сделают выводы, и такое больше не повторится. Ведь у нас одна задача — охватить как можно большее количество жителей города», — рассказала Наталья Котова.

На четвертое октября от гриппа привилось 172 тысячи человек, а за выходные в ТРК поставили прививку 1260 желающих. Специалисты отметили рост количества пришедших студентов. Активней всех прививаются медики и работники образовательных организаций. Основная вакцинация проходи в медучреждениях Челябинска с восьми утра до семи вечера.