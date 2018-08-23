/ Обновленную вакцину от гриппа уже распределяют по южноуральским больницам

Прививочную компанию планируют начать до сентября.

Медучреждения Челябинской области уже получили первую партию вакцины от гриппа. О здоровье южноуральцев задумались еще до наступления осени и настоящих холодов. Специалисты объясняют: чем раньше человек получит прививку от гриппа, тем меньше риск подцепить вирус в пик его распространения. И хотя сейчас ситуация не эпидемическая, уже в сентябре все может измениться, а на создание иммунитета как раз нужен месяц. Так что августовская вакцинация — мероприятие традиционное.

С учетом анализа прошедшей эпидемии и прогнозов Всемирной организации здравоохранения, вакцины, которые будут в этом году использоваться для иммунизации, имеют частично обновленный состав. В вакцины сезона 2018−2019 годов включены штаммы: А/Michigan/2015(H1N1/pdm09), A/Singapore/2016(H3N2), B/Colorado/2017 (линия Viktoria), в четырехкомпонентные вакцины — дополнительно В/Phuket/2013 (линия Yamagata). — рассказали сайту «Первый областной» в управлении Роспотребнадзора региона.

До конца года 1393 тысячи южноуральцев должны получить прививку за счет федерального бюджета. Это беременные женщины, дети, пенсионеры, студенты, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также люди с болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, метаболическим синдромом.

Уже прибыло 45% вакцины для взрослых. Для беременных и детей будет использоваться другой препарат, его доставят позже.