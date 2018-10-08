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/ Больше 3 тысяч южноуральцев бесплатно привились от гриппа в ТРК

Больше 3 тысяч южноуральцев бесплатно привились от гриппа в ТРК

Теперь поучаствовать в вакцинации можно только в поликлинике.
сегодня в 09:55
  |  Общество

Челябинцы не упустили возможность поставить прививку от гриппа во время шопинга. Пункты вакцинации за субботу и воскресенье посетили 2868 горожан. Предъявив паспорт и полис, побеседовав с врачом, пациенты проходили за ширму, где получали вакцину и рекомендации специалиста. Акция «Грипп — знай врага в лицо!» проходила в 10 ТРК. Общественные пространства в других городах Челябинской области тоже стали площадкой для вакцинации.

Как отмечают организаторы, в этом году увеличилось не только количество пунктов вакцинации, но и охват жителей, желающих поставить себе прививку. Так, в прошлом году акция проходила на семи площадках, вакцинироваться тогда смогли порядка 2,5 тысяч человек. В других муниципалитетах Челябинской области, в рамках акций вакцинировались еще порядка 800 жителей, — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава региона.

Акция завершилась, но прививочная кампания в самом разгаре. Всем, кто хочет получить вакцину, достаточно прийти в поликлинику по месту жительства.

Следует помнить, что бесплатно прививаются дети с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

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Комментарии

СОМ
11:58, 08.10.2018
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