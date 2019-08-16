В зоопарке Челябинска у семейства яков появилось пополнение

Малыша-теленка назвали Аркаим.

В дружном семействе челябинского зоопарка пополнение: у семейства домашних яков появился теленок. Малыш родился 10 августа, яко-ребенка решили назвать в честь музея-заповедника, расположенного на территории Челябинской области — Аркаим. Белый пушистый теленок уже может радовать посетителей зоопарка своей неуемной энергией.

«Прибавление уже свободно носится по вольеру, шлепается на поворотах и на полном ходу таранит маму милым розовым носом», — рассказывают сотрудники челябинского зоопарка.

Отметим, что домашние яки все еще используются некоторыми народами для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния. К тому же, они дают молоко и шерсть.

Посмотреть видеозапись, на которой малыш бегает по вольеру, можно здесь.