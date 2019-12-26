Символ года: крыса с «сюрпризом» завелась в челябинском зоопарке

Сотрудники питомника стали няньками для шестерых маленьких крысят.

Послушать 00:00

Закон всемирного тяготения в действии наблюдают челябинские зоологи. На территории зоопарка недавно появилась свободная клетка, и следом в учреждение принесли двух декоративных крыс.

Одна из них оказалась с сюрпризом — через некоторое время стало понятно, что крыска ждет потомство, а на следующий день после обнаружения грядущего приплода, на свет появилось шесть крысок-малышек.

«Мы тихо глотали валерьянку, глядя на внезапно ставшую тесной клетку, проводили воспитательные беседы с юной кормящей матерью. Но расцениваем это, как новогоднее чудо», — говорят в зоопарке.

Детишки быстро вымахали и уже питаются взрослым кормом, то и дело норовят стащить еще какой-нибудь вкусности, а когда все запасы уничтожены, покусывают руки сотрудников, и эта милая шалость сходит им с маленьких шустрых лапок, ведь «внукам» все прощается. Для них в зоопарке даже устроили предновогоднюю фотосессию.

«Мы, действительно, стали для них „бабушками“, мы их очень любим. Один из крысят, который родился последним, был самым маленьким и с кривым хвостиком, но эта особенность ничуть не портит его очарования», — рассказывают зоологи.

Жаль, что у многих людей слово «крыса» вызывает негативный ассоциативный ряд, то же самое, кстати, можно сказать и про «свинью», когда отрицательные человеческие качества связывают с невинными животными.

На самом деле, крыса — умный, социальный, дружелюбный зверек, поэтому не стоит их сторониться, но если вы все же захотите себе такого домашнего питомца, помните святую истину: мы в ответе за тех, кого приручили.