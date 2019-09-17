Рысенок из Ижевска переехал в челябинский зоопарк

Котенок уже охотно играет с горожанами.

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В челябинском зоопарке снова пополнение. Из Ижевска сюда привезли маленького рысенка. Котенку четыре месяца и зовут его Персей. Малыш очень активный, он задорно бегает по вольеру, играет с сотрудниками зоопарка и пытается подставить голову под руки посетителей, чтобы те его погладили. Да вот стекло мешает.

«Пытается вовсю контактировать с нашей молодой рысью Пятнышко. Пятнышко, конечно, пока держится на приличном от ребёнка расстоянии, но кто знает, как пойдут дела спустя некоторое время», — сообщают сотрудники зоопарка на своей странице в социальной сети.

Рысенок не агрессивен, он быстро адаптировался на новом месте. В Челябинск из ижевского зоопарка он приехал буквально несколько дней назад.

«Вообще его привезли для формирования пары. У нас есть полуторагодовалая рысь, которую мы приобрели в московском зоопарке. И Персея мы приобрели, чтобы сформировать репродуктивную пару и в будущем иметь потомство», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в зоопарке.

Персей не единственный котенок в зоопарке. Напомним, летом этого года у пумы Лики родилась малышка Миссури, которая уже довольно хорошо освоилась в вольере и радует посетителей.