Челябинскому зоопарку требуются тыквы

Сотрудники объявили сбор урожая.

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Челябинскому зоопарку необходимы тыквы. С просьбой приносить эти овощи сотрудники обратились к горожанам. Остаткам урожая будут очень рады четвероногие обитатели.

«Из тыкв получаются прекрасные ароматные тарелки для наших питомцев, очень интересные игрушки, да и вообще необычное и увлекательное обогащение среды обитания в условиях неволи», — рассказали «Первому областному» в зоопарке.

Тыквы можно приносить и оставлять на кассе зоопарка, а по всем вопросам обратиться по электронной почте metodist@chelzoo.ru или по телефону 8 (351) 263-18-64 (добавочный 333). Там ответят с 8:00 до 17:00.

Это уже не первая подобная акция, которую объявляют в зоопарке. Так, челябинцев просили приносить ненужные коробки. Это отличные игрушки, особенно для представителей кошачьих. А после нового года горожан призывают отдавать зоопарку новогодние хвойные деревья. Ели, пихты и сосны могут послужить питательным лакомством для зверей.