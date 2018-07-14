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/ Воздушные змеи заполонят небо над Челябинском на городском фестивале

Воздушные змеи заполонят небо над Челябинском на городском фестивале

Праздником полета станет воскресенье в южноуральской столице.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Фестиваль воздушных змеев докажет челябинцам, что «Летать легко». Змеи разной формы — классические, в виде драконов, бабочек и даже НЛО — поднимутся в небо в это воскресенье, 15 июля. Самодельные летательные аппараты принесут на фестиваль сами челябинцы, которые могут стать участниками. Их творчество будет оценивать жюри, отмечая техничность и красоту воздушных змеев.

Все желающие смогут принять участие в Чемпионате воздушных змеев. Среди номинаций представлены: «Нарядное небо» — самый красочный воздушный змей; «Небесный художник» — самое интересное художественное оформление воздушного змея; «Властелин неба» — самый большой воздушный змей; «Высший пилотаж» — самый технически-совершенный воздушный змей (также оценивается мастерство управления); «Мал, да удал!» — воздушный змей самого юного участника Чемпионата; «Любимец публики» — приз зрительских симпатий. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы фестиваля.

Также на фестивале можно будет пройти мастер-класс по изготовлению воздушных змеев, насладиться концертной программой, стать участником массового запуска самодельных летательных аппаратов.


Мероприятие состоится 15 июля в 12:00 на большой площадке перед ТРК «Фокус». Возрастных ограничений нет.

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