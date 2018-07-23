/ Кузнецы и резчики по дереву все выходные творили на «Бушуевском фестивале»

Мероприятие вновь приняла родина уральской гравюры на стали — Златоуст.

Сувенирные наковальни, амулеты-кирки, цветы, шампуры из металла ковали все выходные в Златоусте. В городском парке «Молодежный» прошло этнографическое мероприятие — «Бушуевский фестиваль». Он назван по имени Ивана Бушуева, создателя златоустовской гравюры на стали. Для тех, кто впервые оказался на фестивале и не знал о его историческом значении, организаторы подготовили театрализованную постановку с рассказом о жизни знаменитого гравера Ивана Бушуева. Затем на сцене продолжилась творческая часть — выступали танцевальные и вокальные коллективы, а на аллеях парка в это время пошел рабочий процесс.

Я каждый год приезжаю на «Бушуевский фестиваль», приглашают. Все лето выходные провожу на фестивалях. Кузнечным делом занимаюсь 11 лет. В ассортименте все, что угодно. Металл для меня — пластилин. Все, что можно, то и сделаю. Мне нравится фестиваль, здесь здорово, весело, хорошо. Самая шикарная программа фестиваля — деревянные скульптуры. — рассказал сайту «Первый областной» кузнец Виталий Пысин из Пермского края.

По аллеям в парке «Молодежный» ходили также актеры на ходулях, развлекая толпу. Но больше других гостям фестиваля понравились персонажи из «Деревни дураков» — Мужик и Баба.

Мы приехали людей веселить. Просто ходим, с людьми общаемся, фотографируемся. Многие вспоминают персонажей, чувство ностальгическое возникает. На фестивале мы впервые, но понравилось настолько, что в следующем году сами приедем, если не позовут. — поделилась с сайтом «Первый областной» артистка Ольга Александрова.

Вместе с «Бушуевским фестивалем» в Златоусте прошел конкурс народной скульптуры. Вырезанные из дерева персонажи останутся в парке и будут украшать его аллеи.