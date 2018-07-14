/ Певица из Челябинска стала финалисткой фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Девушка стала представителем России.

Международный фестиваль в Витебске под названием «Славянский базар» украсила челябинская певица Александра Карабешкина. Девушка смогла обойти всех представителей из России во время отборочного тура, а теперь доказала, что ее голос и манера исполнения — одни из самых сильных в мире. Саша Карабешкина прошла в финал «Славянского базара» вместе с еще 14 музыкантами.

Друзья, спасибо всем, кто за нас болел! Мы не могли подвести такую группу поддержки! 21 страна сегодня выступила в полуфинале международного конкурса «Славянский базар», и пятнадцать счастливчиков, включая Россию, вышли в финал! — поделилась новостью в соцсетях мама певицы Елена Карабешкина.

Финальные выступления состоятся 14 и 15 июля, а в понедельник, 16 числа, в Витебске пройдет торжественное закрытие фестиваля «Славянский базар».