/ Челябинцев ждут на фестивале уличного кино в парке

Еженедельный показ короткометражек запланирован до сентября.

10 августа в Челябинске стартуют показы внеконкурсной программы всемирного Фестиваля уличного кино. Горожан ждут пятничные показы на протяжении 6 недель. Авторские фильмы созданы молодыми авторами в течение последних 5 лет. Киноленты собраны в сборники, чтобы упростить восприятие.

Показы свободны к посещению. Каждый зритель может принести с собой плед или пенку, подушки или мешки для сидения. Будут установлены дополнительные деревянные посадочные поддоны. Рядом будет работать кофейня. Еду зрителям предлагаем брать свою. — дают рекомендации организаторы фестиваля.

Расписание первых трех показов:

10 августа.

ПЕТУХ 20 минут 12+

#ПРИКЛЮЧЕНИЯ_НАЧИНАЮТСЯ 15 минут 12+

ПРО ЛЮБОВЬ 15 минут 12+

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 15 минут 12+

ДВОЕ ВМЕСТЕ 13 минут 12+

КАЖДЫЙ 88 23 минуты 12+

СЧАСТЬЕ НА ЛАДОНИ 14 минут 12+

17 августа.

ЛЕНИН ДЕНЬ 20 минут 16+

ХОРОШАЯ ЭНЕРГЕТИКА 10 минут 16+

РАСФОКУСИН 18 минуты 16+

КУДА ПРИВОДЯТ СНЫ 19 минут 12+

ЗАКОН ИСКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕГО 23 минуты 16+

НЕНУЖНАЯ 2 минуты 0+

24 августа.

УШЕЛЕЦ 22 минуты 16+

ЗАРАЗА 28 минут 6+

НАРУЖКА 6 минут 16+

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 14 минут 12+

ПРЕМЬЕРА 19 минут 12+

СПАСИБО 19 минут 6+

Показы будут проходить каждую пятницу в парке имени Гагарина. «Кинозалом» станет площадка возле центрального фонтана. Начало в 22:00.