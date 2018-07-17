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/ Челябинцев ждут на фестивале уличного кино в парке

Челябинцев ждут на фестивале уличного кино в парке

Еженедельный показ короткометражек запланирован до сентября.
сегодня в 08:00
  |  Культура

10 августа в Челябинске стартуют показы внеконкурсной программы всемирного Фестиваля уличного кино. Горожан ждут пятничные показы на протяжении 6 недель. Авторские фильмы созданы молодыми авторами в течение последних 5 лет. Киноленты собраны в сборники, чтобы упростить восприятие.

Показы свободны к посещению. Каждый зритель может принести с собой плед или пенку, подушки или мешки для сидения. Будут установлены дополнительные деревянные посадочные поддоны. Рядом будет работать кофейня. Еду зрителям предлагаем брать свою. — дают рекомендации организаторы фестиваля.

Расписание первых трех показов:

  • 10 августа.

  • ПЕТУХ 20 минут 12+

  • #ПРИКЛЮЧЕНИЯ_НАЧИНАЮТСЯ 15 минут 12+

  • ПРО ЛЮБОВЬ 15 минут 12+

  • СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 15 минут 12+

  • ДВОЕ ВМЕСТЕ 13 минут 12+

  • КАЖДЫЙ 88 23 минуты 12+

  • СЧАСТЬЕ НА ЛАДОНИ 14 минут 12+

  • 17 августа.

  • ЛЕНИН ДЕНЬ 20 минут 16+

  • ХОРОШАЯ ЭНЕРГЕТИКА 10 минут 16+

  • РАСФОКУСИН 18 минуты 16+

  • КУДА ПРИВОДЯТ СНЫ 19 минут 12+

  • ЗАКОН ИСКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕГО 23 минуты 16+

  • НЕНУЖНАЯ 2 минуты 0+

  • 24 августа.

  • УШЕЛЕЦ 22 минуты 16+

  • ЗАРАЗА 28 минут 6+

  • НАРУЖКА 6 минут 16+

  • КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 14 минут 12+

  • ПРЕМЬЕРА 19 минут 12+

  • СПАСИБО 19 минут 6+

Показы будут проходить каждую пятницу в парке имени Гагарина. «Кинозалом» станет площадка возле центрального фонтана. Начало в 22:00.

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