/ Челябинцев ждут на фестивале уличного кино в парке

10 августа в Челябинске стартуют показы внеконкурсной программы всемирного Фестиваля уличного кино. Горожан ждут пятничные показы на протяжении 6 недель. Авторские фильмы созданы молодыми авторами в течение последних 5 лет. Киноленты собраны в сборники, чтобы упростить восприятие.
Показы свободны к посещению. Каждый зритель может принести с собой плед или пенку, подушки или мешки для сидения. Будут установлены дополнительные деревянные посадочные поддоны. Рядом будет работать кофейня. Еду зрителям предлагаем брать свою. — дают рекомендации организаторы фестиваля.
Расписание первых трех показов:
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10 августа.
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ПЕТУХ 20 минут 12+
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#ПРИКЛЮЧЕНИЯ_НАЧИНАЮТСЯ 15 минут 12+
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ПРО ЛЮБОВЬ 15 минут 12+
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 15 минут 12+
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ДВОЕ ВМЕСТЕ 13 минут 12+
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КАЖДЫЙ 88 23 минуты 12+
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СЧАСТЬЕ НА ЛАДОНИ 14 минут 12+
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17 августа.
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ЛЕНИН ДЕНЬ 20 минут 16+
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ХОРОШАЯ ЭНЕРГЕТИКА 10 минут 16+
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РАСФОКУСИН 18 минуты 16+
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КУДА ПРИВОДЯТ СНЫ 19 минут 12+
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ЗАКОН ИСКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕГО 23 минуты 16+
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НЕНУЖНАЯ 2 минуты 0+
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24 августа.
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УШЕЛЕЦ 22 минуты 16+
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ЗАРАЗА 28 минут 6+
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НАРУЖКА 6 минут 16+
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КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 14 минут 12+
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ПРЕМЬЕРА 19 минут 12+
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СПАСИБО 19 минут 6+
Показы будут проходить каждую пятницу в парке имени Гагарина. «Кинозалом» станет площадка возле центрального фонтана. Начало в 22:00.