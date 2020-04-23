В златоустовский очаг заболевших коронавирусом начинают съезжаться областные врачи

44 человека заразились COVID-19 в местной больнице

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Сегодня, 23 апреля, губернатор Алексей Текслер сообщил о новых 57-ми случаях заражения коронавирусом в Челябинской области. Львиная доля из них — 44 заболевших — были зарегистрированы в Златоусте, в больничном корпусе. Среди заразившихся и медперсонал и пациенты. Причиной образования такого большого очага стала допущенная в процессе оказания помощи зараженному ошибка. Глава Златоуста Максим Пекарский рассказал, что все заболевшие были изолированы.

«Решаем вопрос по обеспечению питанием медицинского персонала. Сам корпус закрыт на карантин. Проводятся мероприятия по дезинфекции. Также начали дезинфекцию мест проживания выявленных больных и контактных лиц. Сегодня ожидаем приезд к нам в город представителей Минздрава и врачей, которые будут оказывать экстренную помощь. Вопрос по их размещению и питанию решен», — рассказал глава ЗГО.

Медицинские работники продолжают проводить анализы, а полиция будет усиливать контроль за соблюдением самоизоляции. Власти округа предполагают, что количество положительных результатов на COVID—19 в Златоусте будет продолжать расти.

Как сегодня отметил Алексей Текслер, в случае ухудшения ситуации в регионе могут ввести систему цифровых пропусков.