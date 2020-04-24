Златоуст могут закрыть на карантин

Решение будет зависеть от локализации очага заболевания.

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Ставший эпицентром коронавируса в Челябинской области Златоуст могут закрыть на карантин без возможности въезда и выезда. Данное решение будет зависеть от нескольких факторов, в том числе и от того, удалось ли локализовать очаг заболевания, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Напомним, о резком росте числа заболевших коронавирусом в Златоусте стало известно в четверг, 23 апреля. Именно там было зарегистрированно 44 из 57 подтверждённых за тот день заболевших. Ещё 28 человек подтвердилось сегодня, 24 апреля. Главной точкой распространения, по итогам предварительного расследования, стал круглосуточный стационар.

Говоря о Златоусте Алексей Текслер подчеркнул, что ситуация в городе ухудшается. Это даёт областным властям повод задуматься о введении пропускного режима или карантина. Ключевыми в этом вопросе станут эти выходные. Помимо этого, в областной администрации проанализируют соблюдение гражданами режима самоизоляции. Это касается не только Златоуста, но и всех городов региона.

«Ситуация там действительно ухудшается. Посмотрим на выходных, насколько удалось локализовать данный очаг, будет ли рост инфицированных, не входящих в списки контактных, соответственно на оперативном штабе рассмотрим вопрос о введение режима пропусков в Златоусте или введения карантина, то есть закрытия города на въезд и выезд»,— сказал на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Отметим, что по данным оперативного штаба на пятницу, 24 апреля, количество заразившихся коронавирусом в Челябинской области составляет 245 человек. За прошедшие сутки добавилось ещё 72 новых случая. Общее число выздоровевших — 45, из низ 2 оправились от болезни в прошедшие 24 часа.