Распространение коронавируса в Златоусте стало возможным из-за несоблюдения медиками санитарных норм

Предварительные выводы эпидрасследования озвучил Алексей Текслер.



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Коронавирус в Златоусте мог распространиться через круглосуточный стационар. Именно такие предварительные выводы исходят из данных эпидемиологического расследования, проведённого Роспотребнадзором, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



«По предварительным выводам речь идёт о заносе инфекции в круглосуточный стационар, дальнейшее её распространение было связано с несоблюдением санитарных требований сотрудниками больницы. Произошло то, о чём мы много раз говорили, вирус не прощает ошибок, любое нарушение и несоблюдение правил это вспышка заражений»,— рассказал Алексей Текслер.

О том, что больница в Златоусте стала очагом распространения коронавируса стало известно в четверг, 23 апреля. Именно там было выявлено 44 заболевших. Отметим, что по оперативным данным за пятницу, 24 апреля, в Златоусте зафиксирован прирост инфицированных в 28 человек.

Всего в Челябинской области 245 случаев заражения Covid-19. 72 из них было выявлено за прошедшие сутки. 45 жителей региона смогли вылечиться от заболевания.