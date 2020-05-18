В Златоусте за неделю наладили производство кислородных кранов для аппаратов ИВЛ

Запрос мастерам поступил от министерства промышленности.

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Пандемия коронавирусной инфекции действительно очень сильно поменяла обычный уклад жизни. Многие предприятия, которые оказались закрыты из-за режима обязательной самоизоляции, используют все возможности, чтобы перепрофилировать свою работу. Кто-то переходит в онлайн-режим, кто-то помогает обеспечивать людей средствами индивидуальной защиты.

Министерство промышленности Челябинской области обратилось к мастерам Златоустовского часового завода с предложением изготовить кислородные краны для палат экстренной помощи всех областных больниц. И всего за неделю мастера из Златоуста наладили производство данной детали, которая в том числе используется для аппаратов ИВЛ.

«Уверенность медика в надежности механики ИВЛ должна быть абсолютной. Мы осознаем всю ответственность производства такого изделия. Давние традиции наших мастеров в работе с точной механикой дают гарантию того, что завод обеспечит медикам соответствующее качество и надежность», — поделился директор Златоустовского часового завода Виктор Фиронов.

Специальный клапан, который теперь изготавливают в Златоусте, служит для регулировки подачи газа и в стационарных аппаратах, и в переносных кислородных дыхательных масках. Миниатюрный кран контролирует дозу подачи кислорода в легкие пациента, сделанным на Златоустовском часовом заводе микровинтом, регулируется точное количество дыхательной смеси, спасающей жизнь человека.

Российские аппараты ИВЛ были отправлены на помощь нуждающимся в Италию и в другие страны, хорошо себя зарекомендовали, поэтому региональный Минпром подготовил и экспортное предложение, надеясь найти для Златоуста и межгосударственный контакт.

«Мы делаем отечественный вариант кислородных клапанов для ИВЛ с креплением на стену, он отлично подходит для отечественных больниц. А для новых и западных медицинских центров краны производятся под DIN-разъем, изначально стандартизованный в странах Евросоюза, он подходит к специализированным западным клапанам-розеткам, крепящимся на стене или в специальных медицинских панелях», — отметил Виктор Фиронов.

Напомним, что в большинстве случаев, у заболевших коронавирусом развивается пневмония — состояние, когда человеку сложно дышать самому, ведь поражаются органы дыхания. Когда ситуация сильно обостряется, больному требуется искусственная вентиляция легких, для чего чаще всего используют аппараты ИВЛ. Поэтому кислородный клапан, который научились изготавливать в Златоусте, является важным элементом нынешнего уклада жизни.