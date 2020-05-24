Аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 25 мая

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 25 мая, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений зачитают доклады о том, какие поручения главы города Натальи Котовой они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Мэр проконтролирует сказанное подчинёнными и даст задания на новую неделю.

Скорее всего, на этой недели речь будет идти о ситуации с коронавирусом в городе, а также о строительстве школ и детских садов.

Посмотреть аппаратное собрание лично можно в социальных сетях «Первого областного», а также на сайте 1obl.tv. Начало в 10:00 по челябинскому времени.