Аппаратное совещание пройдёт в администрации Челябинска 8 июня

Посмотреть трансляцию лично можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 8 июня, в здании администрации Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений зачитают доклады о том, какие поручения мэра города Натальи Котовой они выполнили, а какие только в процессе выполнения. Глава Челябинска проконтролирует достоверность изложенного и даст задания на новую неделю.

На этой неделе, скорее всего, речь как обычно пойдёт об эпидемии коронавирусной инфекции, а также о строительстве социально значимых объектов.

Посмотреть трансляцию лично можно на сайте 1obl.tv или в социальных сетях «Первого областного». Начало в 9:30 по челябинскому времени.