Аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 1 июня

Посмотреть трансляцию лично можно на сайте 1obl.tv.

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Завтра, 1 июня, в здании администрации Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений зачитают доклады о том, какие задания, полученные на прошлой неделе, они выполнили, а какие ещё находятся в процессе выполнения. Достоверность изложенного проконтролирует глава Челябинска Наталья Котова, и по результатам докладов даст задания на новую неделю.

В этот раз, скорее всего, речь вновь пойдёт о количестве заражённых коронавирусом в городе, а также о строительстве социальных объектов.

Посмотреть аппаратное совещание можно в социальных сетях «Первого областного», а также на сайте 1obl.tv. Начало в 10:00 по челябинскому времени.