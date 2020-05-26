Граффити с самолётом и стриптизёром: как южноуральские выпускники реагируют на отмену Последних звонков

Будущие студенты высказываются о наболевшем.

Послушать 00:00

Выпускники школ Челябиснкой области, как и всей России накануне остались без Последних звонков. Торжественную церемонию пришлось отменить из-за коронавируса, поскольку скопление людей в одном месте может вызвать новые очаги заражения.



Однако дети нашли свой способ реакции на эту тему. Для них своеобразным откликом стали граффити на асфальте перед школами.

Так в Сатке выпускники 11 класса школы № 11 решили оставить на асфальте не традиционные пожелания учителям, а рисунок самолёта. Школьники нарисовали воздушное судно с короной в носовой части, и двумя цифрами 20 на крыльях. Завершила образ надпись «Корона выпуск» на борту.





«Сегодня тема коронавируса вошла во все сферы нашей жизни. Не обошли её и выпускники. В этом году пандемия коронавируса отняла традиционный ритуал прощания с детством и школой. Поэтому одиннадцатиклассники школы № 11 перед входом вместо добрых напутствий, как это было обычно каждый год, нарисовали самолёт с короной и надписью на фюзеляже „корона“»,— пишет газета «Саткинский рабочий».

С помощью граффити решили высмеять ситуацию и снежинские школьники. Только, в отличие от саткинского самолета, они изобразили Рикардо Милоса — персонажа, который стал известен в интернете благодаря видео с танцем. Сами дети говорят, что лишь объединили в один рисунок мем, из-за которого смеялись весь год и тему коронавируса. Однако, как сообщают СМИ, это не понравилось администрации школы, из-за чего выпускников могут оставить без аттестатов.





Стоит подчеркнуть, что несмотря на реакцию выпускников, отмена последних звонков — вынужденная мера. В качестве альтернативы школьникам была предложена акция «Последний звонок онлайн».