В Златоусте водители маршрутных такси отказываются носить маски из-за жары

Однако за отсутствие маски им придется заплатить штраф.

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В Челябинской области продлен режим повышенной готовности, в рамках которого необходимо носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. В Златоусте сотрудниками ГИБДД был проведен рейд, во время которого было выявлено сразу три водителя маршрутных такси, отказавшихся надевать маску в салоне автомобиля.

«Я ношу маску, но сейчас снял ее. На улице очень жарко, светит солнце, в маске тяжело ехать. К тому же, одну маску можно носить только два часа. Я периодически ее надеваю, но ездить в ней постоянно — просто нереально», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ водитель маршрутного такси Александр Шишкин.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа. Размер штрафа будет установлен судом.

«На данный момент было остановлено маршрутное такси, водитель которого игнорировал данные указания и управляла транспортным средством без маски. На данного водителя будет составлен административный протокол по статье „Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций“, дело будет рассмотрено в суде, судья будет выносить штраф. За данное правонарушение предусмотрен штраф от 1000 до 30000 тысяч рублей», — прокомментировал ситуацию командир взвода ДПС ОГИБДД по ЗГО Игорь Сафонов.

Однако большинство водителей за рулем общественного транспорта соблюдают масочный режим, несмотря на то, что ездить в маске достаточно трудно.

«Важно соблюдать масочный режим, чтобы никто не болел больше. Я езжу в маске, хоть и устал от ограничений, но что делать», — рассказал свою позицию корреспонденту медиахолдинга ОТВ водитель Иван Афанасенко.

Напоминаем, что надевать маски в общественных местах, а также соблюдать дистанцию необходимо для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.