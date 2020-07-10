Как носить маски в жару и не получить тепловой удар

Врачи порекомендовали не рисковать здоровьем и дали несколько советов.

Послушать 00:00

С наступлением аномальной жары на Южном Урале люди стали все чаще пренебрегать ношением масок: люди жалуются, что так можно получить тепловой удар. По словам горожан, в них трудно дышать, их посещают приступы тошноты и головокружения.

Специалисты считают, что маски носить нужно, но необходимо подобрать правильную. Лучше всего — из хлопковой ткани или марли.

«Сейчас на улице можно встретить много масок черного и темного цвета, вот их желательно избегать совсем, потому что они накапливают тепло и удерживают его. Если есть возможность, — не использовать маршрутное транспортное средство, а заменить его на троллейбус или трамвай, где есть кондиционер, там будет попроще находиться в маске», — прокомментировала заведующая консультативным отделом областного центра медпрофилактики Ольга Алтынбекова.

Специалисты советуют: если вам стало плохо, найдите прохладное место, где свободно дышится, выпейте воды. Чтобы привести в норму давление, по возможности нужно лечь и поднять ноги выше уровня сердца.